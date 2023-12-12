Berova: Bütçe açığı 6 milyar 785 milyon TL

Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sürüyor

Maliye Bakanı Özdemir Berova, bütçede 6 Milyar 785 Milyon TL açık bulunduğunu söyleyerek, bütçenin ana unsuru olan Genel Bütçenin ise toplamda 78 Milyar 717 Milyon TL olarak öngörüldüğünü kaydetti.

Berova, Türkiye Cumhuriyeti’nin toplamda 14 Milyar katkısı öngörüldüğünü belirterek bunun 9 Milyar Türk Lirasının hibe, 5 Milyar Türk Lirası ise kredi olmak üzere 14 Milyar Türk Lirası olarak düzenlendiğini kaydetti.