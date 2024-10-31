Berova: Ciddi bir mali disiplin içinde 2025’i tamamlayacağız

Maliye Bakanı Özdemir Berova BRT’de katıldığı 45+ programında 2025 yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bütçe Yasa Tasarısı’nın Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak Meclis’e sevk edildiğini belirten Berova, aslolanın bütçenin meclisten geçmesi olduğunu söyledi.

Berova, 148 milyar 240 milyon 829 bin TL olarak onaylanan bütçede en büyük payı 136 milyar 280 milyon TL ile genel bütçenin oluşturduğunu, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetletici kurumlar ve bütçe dışı fonların ise 11 milyar 960 milyon 829 bin TL olarak öngörüldüğünü açıkladı.

Bakan Berova, bütçe açığının ise 17 milyar 618 milyon TL olarak öngörüldüğünü söyledi.

2024’te 6 milyar 780 milyon TL’lik açık öngörüsünde bulunduklarını hatırlatan Berova, maliyenin toplamda 1 milyar 700 milyon TL’nin altında borca sahip olduğunu kaydetti…

Berova, kayıt dışılıkla mücadelede adım adım ilerlediklerini ama önlerinde daha çok uzun ve meşakkatli bir yol olduğunu belirterek, 2025’te piyasayı kontrol altına alacak adımlarla hayatı ucuzlatmayı planladıklarını söyledi.

Yüksek enflasyon nedeniyle 2025 yılı bütçe rakamlarının yükseldiğini belirten Berova, döviz kurlarındaki artışın da bu yükselişteki ana unsurlardan bir olduğunu kaydetti.

2024 yılı sonu itibariyle yıllık enflasyonu yüzde 60’a yakın beklediklerini ifade eden Berova, 2025 yılı yıllık enflasyonunun ise yüzde 35 olarak öngördüklerini kaydetti.

Bakan Berova, Hükümetin 2024’te halkı yüksek enflasyon altında ezdirmemek için siyasi kararlar alıp hayat pahalılığını 3 kez ödediklerini ve bunun da kamu maliyesinde sıkıntı yarattığını anlattı.

2025’te ise hayat pahalılığının 2 kez ödeneceğini ancak hesaplama yöntemi konusunda bir değişikliğe gidileceğini söyledi.

Gelir artırıcı önlemler hakkında da bilgiler veren Berova, kira ücretlerinin artık banka yolu ile ödeneceğini, 3’ten fazla çalışanın olduğu iş yerlerinde maaşların banka yoluyla yatırılacağını, piyasada nakit kullanımının azaltılması için de çalışmalar yapıldığını söyledi.

Berova, gelir artırıcı bazı yasaların da meclis’ten ivedilikle geçirileceğini kaydetti.

Tasarruf tedbirlerine de işaret eden Bakan Berova, ödeneklere mutlaka uyulacağını belirtti ve öngörülmeyen harcama yapma lüksünün olmadığını vurguladı.

Berova ciddi bir mali disiplin içinde 2025’in tamamlanacağını ve açığın da öngörülenin altında kalacağını vurguladı.

2025 yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı Meclis’e sevk edildi.