UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolarda Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili söylediklerini değerlendirerek, cinayetin hunharca işlendiğini, 1996’da topluma bir ateş düştüğünü, Kutlu Adalı’nın ailesinin içindeki ateşin devam ettiğini söyledi.

Kutlu Adalı’nın ailesinin adalet istediğini ve haklı olduğunu belirten Berova, “Hepimiz buna saygı göstermeliyiz" diye konuştu.

UBP’nin tüm araştırma komitelere onay verdiğini belirten Berova, CTP’nin meclise sunduğu araştırma komitesine de olumlu baktıklarını kaydetti.

Özdemir Berova, Haber Kıbrıs Web TV'de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay'ın sorularını cevaplandırdı.

"Mecliste kanla ilgili yasa tasarısı görüşülüyor"

Özdemir Berova, meclis komitelerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, kanla ilgili çok faydalı ve anlamlı yasa tasarısının, KIB-TEK’le ilgili Sayıştay raporlarının komitede görüşüldüğünü belirterek, KIB-TEK’le ilgili komitenin Meclis Genel Kuruluna bir rapor sunulacağını söyledi.

"Aile adalet istiyor ve haklıdır"

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolar ve iddialarıyla ilgili konuşan Berova, "Kutlu Adalı cinayeti işlendiğinde 20'li yaşlardaydım, çok üzülmüştüm. Cinayet hunharca işlenmişti. Topluma bir ateş düşmüştü. Ailenin içindeki ateş devam ediyor. Aile adalet istiyor ve haklıdır. Hepimiz saygı göstermeliyiz" diye konuştu.

"CTP'nin önerisine olumlu bakıyoruz"

Cinayetle ilgili 25 yıl sonra iddiaların ortaya çıkmasının nedeninin, yapılan açıklamalar olduğuna vurgu yapan Berova, "Cinayetin aydınlanması hepimizin arzusudur. CTP, meclise araştırma komitesi önerisi sundu. UBP tüm komitelere onay verir. Olumlu bakacağız" ifadelerini kullandı.

"Faillerinin bulunmasının önündeki yol aydınlanmalı"

Meclisin suçluları tespit edip, rapor yayınlayacak diye kamuoyunda bir beklenti yaratılmaması gerektiğini savunan Berova, "Kişisel olarak baktığım zaman ne kadar yol kat edebiliriz diye fikir yürütmem doğru değil. Faillerinin bulunmasının önündeki yol aydınlanmalı. Kamuoyu vicdanı rahatlar ve aile huzura kavuşur" ifadelerini kullandı.

"Kontrollü geçişlerde tıbbı açıdan sıkıntı görmüyorum"

Kara sınır kapılarının açılmasını değerlendiren Berova, "İki tarafta da vaka sayılarında düşüşler yaşandı. Kontrollü geçişlerde tıbbi açıdan sıkıntı görmüyorum. Rum kesiminin görüşlerini göreceğiz. Esnaf büyük sıkıntı içindedir ve sınır kapılarının açılmasını beklemektedir" dedi.

"Yasa tasarısı deportları içermiyor"

Cıvid-19 nedeniyle muhaceret izni, çalışma izni, öğrenci izni veya turist vizesi biten kişilere yönelik af çerçevesinde ülkeden ihraç edilen kişilere de af geleceği yönündeki iddiaları değerlendiren Berova, söz konusu yasa tasarısının bu durumdaki kişileri kapsamadığını söyledi.

Özdemir Berova, "Yasa tasarısı deportları (hakkında sınır dışı etme kararı bulunan bir yabancıları) içermiyor. İzinlerini alamamış ve kaçak duruma düşenleri kapsıyor. Yurt dışına çıkıp geri gelemeyenleri kapsıyor. Pandemi olmadan öncede benzer af düzenlemeleri olmuştu. Kaçakların bir asgari ücret vererek kayıt altına alınmasını sağlayacak" diye konuştu.

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27/05/2021 13:32