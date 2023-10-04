Berova: DAÜ maaş ödeyemez noktaya gelecek…

Ülkemizde 1979 yılında yükseköğretim ihtiyacının karşılanması için “Devlet üniversitesi” olarak kurulan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) mali krizle boğuşmaya devam ediyor.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, DAÜ’deki mali krizin çözümü noktasında Maliye Bakanlığı’nın yardım etmesi için DAÜ yönetiminin sürdürülebilir bir yapı kurması gerektiğini söyledi.

Haber Kıbrıs’tan Selda İçer’in sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Özdemir Berova, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde gelir-gider dengesinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması gerektiğine dikkat çekerek “Her türlü desteği vereceğiz ama dipsiz bir kuyuya kaynak aktaramayız” ifadelerini kullandı.

“Sıkıntıların aşılabilmesinin yolunu yönetim mekanizmaları bulacak”

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin yüksek öğrenim alanında amiral gemisi olduğunu anlatan Berova, DAÜ’nün ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar çektiğini aktardı.

DAÜ’de yaşanan sıkıntıların aşılabilmesinin yolunun yönetim mekanizmalarının bulması gerektiğini kaydeden Berova bu sürecin Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin gelir kaynaklarının belli olduğuna dikkat çeken Berova “En önemli gelir kaynağı harçlar, bunun yanında döner sermaye üzerinden kiraladıkları unsurlar var. Fakat bunlar toplam bütçenin yüzde 5 civarında” dedi.

“Esas ana problem maaş ve maaş nitelikli ödemeler”

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mali çıkmaza girme nedenin maaş ve maaş nitelikli ödemeler olduğunu aktaran Özdemir Berova, gelir-gider dengesinde ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplam bütçenin yüzde 70-75’ini oluşturması gerektiğini anlatan Berova, önümüzdeki Ocak ayında DAÜ’nün maaş ödeyemez noktaya geleceğini ifade etti.

Maaş ve maaş nitelikli ödemelerin gelir-gider dengesi içindeki yüzdelik oranının sürdürülebilir olmadığının bariz bir şekilde görüldüğünü kaydeden Berova “DAÜ yönetiminin, bütün bunlara bir şekilde çözüm getirmesi gerekir. İlgili sendikaların oturup bu konuyu bir noktaya bağlaması gerekiyor” dedi.

“Dipsiz bir kuyuya kaynak aktaramayız”

Maliye Bakanlığı olarak DAÜ’ye vergi borçları noktasında katkı koyacaklarını aktaran bakan Berova bu yöndeki çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Berova, DAÜ’ye kamu maliyesinden destek verebilmeleri için DAÜ’nün ‘dipsiz bir kuyu’ olmaması gerektiğini ve sürdürülebilir bir yapı çerçevesi içerisine bürünmesi gerektiğini ifade etti.

DAÜ’nün şiddetle bir 'kurtarma programına’ ihtiyacı olduğunun altını çizen Berova “Kurtarma programının ne olacağına karar verecek olan DAÜ yönetimidir. Devlet olarak yasal mevzuat içerisinde kurulmuş bir üniversite olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı’mız vasıtasıyla hükümetimiz de bu işin bir parçası olacak. DAÜ’ye her türlü desteği vereceğiz ama dipsiz bir kuyuya kaynak aktaramayız” dedi.