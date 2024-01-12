Berova: “Denktaş yalnızca Kıbrıs Türk halkı için değil, Türk dünyası için de önemli bir lider”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, yalnızca Kıbrıs Türk halkı için değil, Türk dünyası için de önemli bir lider olduğunu vurgulayarak, Cumhuriyetin kurucusu Denktaş’ı rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Maliye Bakanı Berova, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Denktaş’ın, ömrünü Kıbrıs davasına adadığını ifade eden Berova, Denktaş’ın, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığının devam etmesi, özgür ve bağımsız bir şekilde yaşaması için en zor ve en karanlık yıllarda Anavatan Türkiye ile gönül ve fikir birliği içinde ömrü boyunca mücadele ettiğini belirtti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın, son nefesinde dahi, “Söyleyin onlara burası bağımsız bir Cumhuriyet’tir” diyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkılması gerektiğini tüm dünyaya haykırdığının altını çizen Bakan Berova, şunları kaydetti:

“Yalnızca Kıbrıs Türk halkı için değil, Türk dünyası için de önemli bir lider olan, Cumhuriyetimizin kurucusu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Bizlere emanet ettiği devletimize ve egemenliğimize sahip çıkarak, ulusal davamızı savunmaya kararlılıkla devam edeceğimizin sözünü veriyoruz.”