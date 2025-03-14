Berova: Emekliler rahat ve güvenli bir yaşam sürmeyi hak ediyor

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14/03/2025

Berova: Emekliler rahat ve güvenli bir yaşam sürmeyi hak ediyor

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde ilk sözü alan Emekliler Derneği Başkanı Özer Çelik yeni yönetimle Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirtti.

Derneğin çalışmaları hakkında Berova’ya bilgi de veren Çelik, amaçlarının emeklilerin kazanılmış haklarını korumak olduğunu kaydetti. Özer Çelik, kabulde emeklilerin beklentilerini de dile getirdi.

Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeklilerin deneyim, bilgi ve birikimlerinden yararlanmanın son derece önemli olduğunu ifade etti. Berova, emeklilerle her fırsatta bir araya gelerek istişarede bulunduğunu da söyledi.

Uzun yıllar yoğun ve özverili süren çalışma hayatının sonunda elde edilen emekliliğin kutsal bir hak olduğunu, emeklilerin emeklerinin karşılığında rahat ve güvenli bir yaşam sürmeyi hak ettiğini vurgulayan Berova, “Allah hepimize hayırlı emeklilik nasip etsin.” dedi.

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TAGS: Berova: Emekliler rahat ve güvenli bir yaşam sürmeyi hak ediyor
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