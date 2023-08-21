Berova, Ercan Havalimanı’nda, yeni gümrük, kargo binasında incelemelerde bulundu

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, 20 Temmuz’da açılışı gerçekleşen yeni Ercan Havalimanı’nda, yeni terminal ve gümrük, kargo binasında incelemelerde bulundu.

Maliye Bakanı Dr. Berova’ya ziyaretinde, Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Ersoy, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Veysi Bozcan ile Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay eşlik etti.

Ercan yeni gümrük, kargo binasında çalışmaları yerinde inceleyen Maliye Bakanı Berova’ya, T&T Havalimanı İşletmeciliği yetkilileri teknik ve fiziki altyapısı hakkında detaylı bilgi verdi.

Havalimanında gümrük binasının yakın zamanda tamamlanarak hizmete gireceğinin altını çizen havalimanı işletme yetkilileri ayrıca Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya yeni Ercan Havalimanı’na yaptığı ziyaretten dolayı da teşekkür etti.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, daha sonra yolcuların bulunduğu alana geçerek, burada vatandaşlarla ve gümrük çalışanları ile bir süre sohbet etti. Talep ve beklentilerini dinledi.