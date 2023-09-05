MALİYE BAKANI DR. BEROVA; “MERKEZİ HÜKÜMETİN BİR PARÇASI OLMAKLA BİRLİKTE HALKA EN YAKIN OLAN, SORUNLARINA BİR BİRE BİR TEMAS EDEN, HALKIN NABZINI TUTAN, SEÇİLMİŞ KİŞİLER OLAN MUHTARLARIN ÇALIŞMALARINI ÖNEMSİYORUZ”

GAZİMAĞUSA MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI YEŞİLLEME; “SİZE GÜVENİMİZ TAM VE SONSUZ. MALİYE BAKANLIĞI GÖREVİNİ DE LAYIĞIYLA YAPACAĞINIZDAN KUŞKUMUZ YOK”

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Muhtarların, merkezi hükümetin bir parçası olmakla birlikte halka en yakın olan, sorunlarına bir bire bir temas eden, halkın nabzını tutan, seçilmiş kişiler olduklarını ve çalışmalarını önemsediklerini belirtti.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Gazimağusa Muhtarlar Derneği heyetini kabul etti.

YEŞİLLEME

Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme kabul de yaptığı konuşmasında, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’nın geçmişte yaptığı görevler, özellikle Cumhuriyet Meclisi ve Komitelerde, Muhtar için vermiş olduğu katkıların göz ardı edilemeyeceğini belirterek; “bizlere katkılarınız büyük. Bugün atanmış olduğunuz Maliye Bakanlığı görevini de layığıyla yapacağınızdan kuşkumuz yok. Biz muhtarlar adına sizleri tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. Size güvenimiz tam ve sonsuzdur” dedi.

BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Muhtarların, merkezi hükümetin bir parçası olmakla birlikte halka en yakın olan, sorunlarına bir bire bir temas eden, halkın nabzını tutan, seçilmiş kişiler olduklarını belirtti.

“Muhtarlarımız bizim içinde çok önemli” diyen Dr. Berova, muhtarların bir takım yasal düzenlemelerle işleyişlerini kolaylaştırmak adına Meclis çalışmaları esnasında komitelerde görev almaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirerek; “Meclis çalışmaları esnasında Muhtarlarımızın özlük hakları da dâhil olmak üzere, birçok konuya sizin de söylediğiniz gibi ele aldık. En son Değiştirilen 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nda da muhtarlarımızın yerel yönetimlerde daha aktif yol alabilmesi için yasal bir düzenleme yaptık” dedi.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova ayrıca Gazimağusa Muhtarlar Derneği’ni kabul etmekten son derece mutlu olduklarını belirterek, sözlerini; “Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kapımız sizlere ve tüm paydaşlarımıza daima açık” diyerek noktaladı.