Berova: Gelir ve Vergi Dairesi gözbebeğimizdir

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Gelir ve Vergi Dairesi’nde incelemelerde bulundu. Maliye Bakanı Berova’yı, burada Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Sümer Kızıldere karşıladı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gelir ve Vergi Dairesi’nde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi alan Maliye Bakanı Berova, devletin kalkınması için verginin önemine değinerek; “Gelir ve Vergi Dairesi gözbebeğimizdir" dedi.

Gelir ve Vergi Dairesi’nin, ülkenin en önemli dairelerinden biri olduğunu yineleyen Maliye Bakanı, vergi personelinin çok kritik görev üstlendiğini belirterek, burada devletin gelirlerinin topladığını, toplanan vergilerin ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağladığının altını çizdi.

Dolayısıyla Vergi bürokratları ve personelin çalışma hayatını olumsuz etkileyen faktörleri ortadan kaldırmak, şevkle çalışmasını korumak adına moral ve motivasyonlarını daima yüksek tutmanın görevleri olduğunu belirtti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, ziyarette personel ile de tek tek sohbet ederek, çalışanların sıkıntı ve önerilerini dinledi.

Ziyarette Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Ersoy ile Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay eşlik etti.