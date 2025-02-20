Berova, güncel bütçe rakamları ile ilgili açıklamalar yaptı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, KP TV’de konuştu.

Berova, Bakanlar Kurulu’ndan 6 Milyar TL’ye kadar borçlanma yetkisi aldık, bu ay için 500 Milyon Tl borçlandık” dedi

Çok dikkati bir yıl geçirmek zorunda olduklarını vurgulayan Berova, “ Bütçede hedeflenen ödeneklerin üstüne çıkmamayı hedefliyoruz. Gelirleri artırmak için de kayıt dışılıkla mücadeleyi artıracağız. Vergi Dairemiz tam kapasite çalışıyor. Bunun rakamsal karşılığını da görmeye başladık” diye konuştu

Berova, Şans Oyunları Yasası ile Para ve Kambiyo Yasası’nın mecliste kabul edilmesiyle devletin gelirlerinde önemli artış öngördüklerini sözlerine ekledi