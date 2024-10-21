Berova: Hayat Pahalılığı Ödeneği Kamu Maliyesine 5 Milyar TL Yük Bindirdi

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Haber Kıbrıs Web TV'de Muazzez Gazihan ile "Haber ve Ötesi" programında, hayat pahalılığı ödeneği hakkında açıklamalarda bulundu. Üç kez uygulanan hayat pahalılığı ödeneğinin siyasi bir tercih olduğunu belirten Berova, bu adımın alt gelir gruplarını desteklemek amacıyla yapıldığını söyledi:

"Üç kez hayat pahalılığı ödeneği uygulanması, düşük gelirli grupların yaşadığı zorlukları hafifletmeyi amaçladı. Bugün kamu maliyesi, ücret politikalarının yanı sıra hayvancılık, çiftçilik, müteahhitlik ve diğer tüm sektörlerde yükümlülüklerini zamanında yerine getirdi."

Berova, bu uygulamanın kamu maliyesine yaklaşık 5 milyar TL yük getirdiğini de ekledi. Ayrıca piyasalardaki artışların bazılarının fırsatçılıktan kaynaklandığını belirtti ve e-fatura ile e-etiket uygulamalarına yönelik mevzuatların hazır olduğunu ifade etti.