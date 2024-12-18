Berova: Hayat pahalılığı uygulaması yılda iki kez devam edecek

Maliye Bakanı Özdemir Berova, hayat pahalılığı uygulamasının devam edeceğini ve hükümetin bu konuda geri adım atmadığını belirtti.

Kıbrıs Postası'na konuşan Bakan Berova hayat pahalılığı uygulamasının yılda iki kez yapılmaya devam edeceğini ve yıl sonu İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilerle bir artış yapılacağını açıkladı.

Ayrıca, konuya ilişkin birçok telefon aldığını belirten Berova, hayat pahalılığı uygulamasının 2025 yılında da devam edeceği mesajını verdi.