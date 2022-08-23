Berova: Hiçbir Belediye personeli hak mahrumiyeti yaşamayacak

Yerel Yönetimler Reformu gündemdeki yerini koruyor.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın maddeleri üzerindeki görüşmeyi bugün de sürdürdü.

Söz konusu yasa tasarısı yarın olağanüstü toplanacak Meclis Genel Kurulu’nda ele alınacak.

BRT Ana Habere açıklamada bulunan Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova, Belediyelerin birleştirilmesini öngören Özel Yasa Tasarısı’nın hayata geçmesiyle, belediyelerde hali hazırda görev yapmakta olan hiçbir personelin özlük haklarında hak mahrumiyeti yaşanmayacağı söyledi.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Komite, gündemindeki Belediyeler (Değişiklik)Yasa Tasarısı ve Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nı birleştirerek görüşme kararı almıştı.

Komite gerçekleştirdiği toplantıda da ilgili Yasa Tasarısı’nın maddeleri üzerinde görüşmeye devam etti.

BRT ‘Ana Habere’ süreci değerlendiren Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova, Belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili Özel Yasa Tasarısı’nı Meclis Genel Kuruluma sevk ettiklerini ve bu tasarının Mecliste görüşüleceğini söyledi.

Gelinen aşamada yerel seçimlere çok kısa bir süre kaldığını ifade eden Berova, hangi belediyelerde seçime gidilebileceğini belirlemek amacıyla bu tasarının Genel Kuruldan geçmesi gerektiğini belirtti.

Berova, Özel Yasa Tasarısı’nın hayata geçmesiyle, Belediyelerde hali hazırda görev yapmakta olan hiçbir personelin özlük haklarında hak mahrumiyeti yaşanmayacağının da altını çizdi.

51/95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerin devam ettiği bilgisini de veren Özdemir Berova, bu tasarının da 5-6 toplantı sonrasında Genel Kurula sevk edilebilecek duruma geleceğini söyledi.

Hedefimiz Belediyelerin kendi ayakları üzerinde durabileceği bir mali yapı oluşturmaktır” diyen Berova, önümüzdeki süreçte Belediyelerin Şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesiyle çalışmasını öngördüklerini ifade etti.

Sendikaların eylem uyarılarıy ile ilgili de Berova, sendikaların Komitede yapılan çalışmaları yakından takip etmelerine rağmen eylem davranışı içerisine girdiğini belirterek bunun anlamsız bir durum olduğunu belirtti.

Berova, her reformun bir direnç içerisinde yapıldığı, kendilerinin bu bilinçe sahip olduklarını, ileriki dönemlerde ortaya bazı kaygılar çıkabileceğini kendilerinin de bu kaygıları gidermeye hazır olduklarını kaydetti.

Hedeflerinin sürdürülebilir bir yapı olduğunu ifade eden Berova, başarıya ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Berova, Muhalefetin tepkilerine de değinirken, “Muhalefet siyaset yapıyor, temenni ederim ki ortaya koydukları muhalif tutum saygı çerçevesinde gerçekleşir” dedi.

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23/08/2022 22:05