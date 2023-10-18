Berova, İsrail’in Gazze’de hastaneyi hedef alan saldırısını kınadı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, İsrail’in Gazze’de hastaneyi hedef alan saldırısını kınayarak; “Dünya buna artık daha fazla seyirci kalmamalı, uluslararası camia, bu vahşetin sona ermesi için harekete geçmeli, ‘dur!’ diyebilmeli” dedi.

Berova yayımladığı kınama mesajında şunları kaydetti:

“İsrail, Gazze’de bir hastaneyi hedef aldı. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu yüzlerce sivil Filistinli hayatını kaybetti. Bu bir katliamdır. Bu insanlık suçudur. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu katliamdan insanlık adına utanıyorum.

Gazze’de yükselen feryatlar yüreklerimizi parçalıyor. Bir hekim olarak, bir siyasetçi olarak, her şeyden önemlisi var oluş mücadelesi veren bir halkın mensubu, Kıbrıs Türkü bir vatandaş olarak bu gaddar, bu barbarca saldırıyı lanetliyorum.

Dünyanın neresinde olursa olsun, savunmasız insanların, erkeklerin, kadınların, dahası masum çocukların öldürülmesi kabul edilemez ve dünya buna artık daha fazla seyirci kalmamalı, uluslararası camia, bu vahşetin sona ermesi için harekete geçmeli, ‘dur!’ diyebilmeli.”