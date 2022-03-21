Berova: Karar meclisin daha iyi çalışması için alındı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın parti başkanlarıyla istişare edilmeden Danışma Kurulu’nda oyçokluğu ile alınan kararın geri çekilmesini istemesinin ardından kürsüye çıkan UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova açıklama yaptı.

Özdemir Berova, alınan kararın Meclis’in daha iyi çalışması için alındığını söyledi.

Muhalefetin her şeye karşı politika anlayışı ile yeni bir anlayış içerisinde olduğunu ifade eden Berova, “Hükümet etkin şekilde çalışma yapma derdindedir” dedi.

Berova, alınan kararın Salı günü komiteleri toplayıp, çalışmasının önünü açacağını kaydetti.

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21/03/2022 12:53