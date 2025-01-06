Berova: Kiraların Banka Üzerinden Yatırılması Uygulaması Başladı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, kiraların banka üzerinden ödenmesini zorunlu hale getiren uygulamanın başladığını duyurdu. Berova, bu düzenlemenin hem kiracılar hem de ev sahipleri için birçok avantaj sağladığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Kira ödemelerinin banka üzerinden yapılması, işlemleri kayıt altına alır."

Kira ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması, her iki taraf için de işlemlerin kayıt altına alınmasını ve izlenebilir olmasını sağlar. Bakan Berova, bu sayede olası anlaşmazlık durumlarında ödeme işlemlerinin kanıt olarak sunulabileceğini ve vergi denetimlerinde kolaylık sağlayacağını ifade etti.

"Vergi kaçakçılığının önüne geçmek için bu uygulama önemli."

Berova, kira ödemelerinin banka üzerinden yapılmasının, kira geliri elde edenlerin vergi beyanlarını daha doğru ve kolay bir şekilde yapmasına imkan tanıyacağını vurguladı. Bu yöntemle vergi kayıplarının önleneceğini belirtti.

"Banka üzerinden ödeme, dolandırıcılık riskini azaltır."

Elden yapılan ödemelerde dolandırıcılık ve para kaybı gibi risklerin yüksek olduğunu ifade eden Berova, banka havalesi ya da EFT ile yapılan ödemelerde bu tür risklerin büyük ölçüde ortadan kalktığını söyledi.

"Kira ödemelerinde kolaylık ve zaman tasarrufu sağlanacak."

Kira bedellerinin banka üzerinden ödenmesi sayesinde hem kiracılar hem de ev sahipleri için zamandan tasarruf sağlanacağını belirten Berova, bu yöntemin aynı zamanda fiziksel olarak para taşıma zorunluluğunu da ortadan kaldırdığını dile getirdi.

"Kira zamlarının takibi kolaylaşacak."

Banka üzerinden yapılan kira ödemelerinin, devletin fahiş kira artışlarını kontrol edebilmesine imkan tanıyacağını söyleyen Berova, kira artış oranlarının yasal sınırlar içinde kalıp kalmadığının bu yolla daha etkin denetlenebileceğini ifade etti.

Bakan Özdemir Berova, bu uygulamanın hem kayıt dışılığı azaltacağını hem de mali disiplini güçlendireceğini belirterek kiraların banka üzerinden ödenmesinin önemine dikkat çekti.