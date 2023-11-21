Berova, KKTC Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Derneği heyetini kabul etti

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21/11/2023

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Berova, KKTC Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Derneği heyetini kabul etti


Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhsin Bektaşlı ve beraberindekileri kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Dernek Başkanı Muhsin Bektaşlı, Bakan Berova’ya görevinde başarı diledi ve derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sivil toplum örgütlerinin önemine işaret eden Maliye Bakanı Berova da konuşmasında, demokratik düzenin bir parçası olan sivil toplum örgütlerinin sosyal konuları hedef alan, toplumsal ve kültürel değerler gibi pek çok kamusal alanda çeşitli çalışmalar yürüterek topluma katkıda bulunduğunu söyledi.

Görüşmenin sonunda Dernek Başkanı Bektaşlı, günün anısında Maliye Bakanı Berova’ya plaket takdim etti.

 

21/11/2023 14:00
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TAGS: özdemir berova, haber, kıbrıs
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