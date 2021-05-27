Berova: Kurultay ile erken seçimi bağdaştırmak yanlıştır

UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova, erken genel seçimin Nisan 2022’de yapılmasını istemelerinin, erken genel seçimden korkma olarak değerlendirmemesini, erken seçimden korkmadıklarını, Nisan 2022’ye kadar olan dönemi Covid-19 yara sarma dönemi olarak gördüklerini kaydetti.

Berova, UBP olağan kurultayı ile erken genel seçimi bağdaştırmanın yanlış olduğunu ifade eden Berova, "Yasa gereği kurultayı yapmalıyız. En uygun tarih ekimdir. Sadece genel başkan değil tüm yönetim kadroları seçilecek” dedi.

Özdemir Berova, Haber Kıbrıs Web TV'de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay'ın sorularını cevaplandırdı.

"Seçim tarihini belirleyecek yer genel kuruldur"

Erken seçimle ilgili konuşan Berova, "Seçim tarihini belirleyecek yer, genel kuruldur, ne komitedir ne de yargıdır. Bu karar siyaseten verilecektir. Muhalefet hangi gerekçeyle erken genel seçim tarihini yargıya götürülecektir bu bir muammadır. Erken genel seçim tarihiyle ilgili yargının vereceği bir karar yoktur, kararı meclis verecektir." dedi.

"Seçime değil açılıma odaklanılmalı"

Hükümetin pandemi döneminde sağlık açısından başarılı olduğunu ancak ekonomide dünyada olduğu gibi sıkıntılar yaşandığını anlatan Berova, "Siyasetin odaklanması gereken seçim değil, açılım sürecini iyi yönetmektir. UBP her zaman önce ülke diyerek hareket etmiştir" diye konuştu.

"Kurultay ile erken seçimi bağdaştırmak yanlıştır"

UBP Olağan Kurultayı hakkında konuşan Berova, "Yasa gereği kurultayı yapmalıyız. En uygun tarih ekimdir. Sadece genel başkan değil tüm yönetim kadroları seçilecek. Kurultay ile erken seçimi bağdaştırmak yanlıştır" şeklinde konuştu.

"Erken seçimden korkmuyoruz"

Berova, erken seçimden korkmadıklarına işaret ederek, "Nisan 2020’ye kadar olan dönemi Covid-19 yara sarma dönemi görüyoruz. Bu dönemde erken seçim olursa seçim ekonomisi olur" ifadelerini kullandı.

"Bütçe görüşüldükten sonra yatırımlar başlar"

Hükümetin 2022 yılı nisan ayında neden seçim yapılmasını istediğini anlatan Berova, "Ekim ve aralık aylarında bütçe görüşülür ve geçirilir. Yatırımlar nisanda yapılır. Yerel seçimler haziranda olacaktır. 2 ay gerisine gidilirse nisanda bütçenin açılımı başlar" dedi.

"Muhalefet konuşarak tasarının geçmesini engelliyor"

Hayat pahalılığını dondurma ile ilgili yasa tasarısının geri çekilmediğine dikkat çeken Berova, "Konuyla ilgili 14 tane ilintili yasa var. Muhalefet, yasa tasarısının geçmemesi için uzun süre mecliste konuşarak engelliyor. Tekrardan komitede toparlanması gerekecek. Siyaseten bir kazanım yok ama yapılması gerekir" diye konuştu.

"DSÖ, 12 yaş altı çocuklara aşı uygulamıyor"

PCR ve çift aşıyla ülkeye karantinasız gelişleri Sağlık Üst Kurulunun değerlendireceğini anlatan Berova, gerek turizm gerekse diğer alanlarda ülkeye gelecek 12 yaş altı çocuklardan aşı istenip istenmeyeceğiyle ilgili soruyu da yanıtladı.

Berova, "DSÖ, 12 yaş altı çocuklara aşı uygulamıyor. 12 yaş altı çocukların hangi kapsamda ülkeye geleceklerini sağlık bakanlığı yapacağı çalışmayla belirleyecek. Kriterler ona göre şekillenecek" ifadelerini kullandı

"Kalkınma Bankasından borç alınması doğrudur"

Kalkınma Bankasının devlet kurumlarına yapacağı yardıma da değinen Berova, "Ağır faiz yükünden kaçmak için bu yola girildi. Devlet kurumlarının hizmetleri günün sonunda halka yansıtacak. Bence doğru bir uygulamadır. Devlet günün sonunda borcunu öder" şeklinde konuştu.

"Yaz ayında okul açılmamalı"

Yüz yüze eğitim hakkında konuşan Berova, "Yaz aylarında okullar açılsın eğitim verilsin düşüncesi yanlıştır. Pandemi başladığından beri online eğitim verildi. Verimli olup olmadığını şimdi ölçemeyiz, gelecekte görülecek" dedi.

"Eğitim yılı 15 gün öne alınabilir"

Eğitim yılının 15 gün öne alınarak eğitim saatleri artırılarak kayıpların telafi yapılabileceğinden bahseden Berova, "Hasarı uzun yıllar sonra öğrenebiliriz. Dünyada ölçme ve değerlendirme değişmiştir. Not vermeden sınıf geçildiği ülkeler var. Pandemiden dolayı teknoloji öğretmen ve öğrenciler tarafından daha iyi öğrenildi. Aşılama programı tamamlansın ve eylülde okullar açılsın” dedi.

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27/05/2021 13:48