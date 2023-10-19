Maliye Bakanı Özdemir Berova, Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Üstünel ve kurul üyelerini kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, kabulde Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü ve Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Salih Canseç de hazır bulundu.

-Üstünel: “Bütçede ayrılan pay günümüz koşullarında yetersiz”

KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Üstünel kabulde yaptığı konuşmada, Maliye Bakanlığı’nın, Rekabet Kurulu’nun paydaşlarından biri olduğunu dile getirdi ve ziyareti gerçekleştirmelerinin bir nedeninin nezaket, diğer nedeninin ise kurulun çalışmaları hakkında Maliye Bakanı Berova’ya bilgi vermek olduğunu söyledi.

Rekabet Kurulu’nun uzun bir süre yoğun bir tempoda çalıştığını, nisan ayı itibarı ile de alanlarında uzman isimlerle kurul üyelerininsayısının 5’e tamamlandığını belirten Üstünel, ancak bir takım sıkıntıların devam ettiğini söyledi.

Üstünel, özellikle bütçede ayrılan payın günün koşullarında yetersiz kaldığını ve Teşkilat Yasası’nın olmamasından kaynaklanan sorunların aşılmasının elzem olduğunu belirtti.

Üstünel, eksikliklerin giderilmesi ile Rekabet Kurulu’nun layık olduğu konuma taşınmasını ve daha verimli hizmet vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

-Berova: “Kurulun önemli bir rolü var”

Maliye Bakanı Özdemir Berova da KKTC Rekabet Kurulu’nun ciddi görev, yetki ve etkinlikleri bulunduğunu ifade etti ve kurulun hem rekabet şartlarının oluşturulmasında, hem de ihaleler sürecinde itiraz makamı olması vesilesi ile önemli bir rolü olduğunu söyledi.

Rekabet Kurulu’nun itiraz süreçleri ve bu itirazların akabinde birtakım ihalelerde gecikmeler yaşanması, iptaller olmasının kamu maliyesini de sıkıntıya uğrattığına dikkati çeken Berova, bu açıdan Rekabet Kurulu ve Merkezi İhale Komisyonu’nun usul ve esaslar çerçevesinde sıkı bir işbirliği içinde çalışması gerektiğini belirtti.

Ülke mali kaynaklarının sınırlı olması vesilesiyle bir takım düzenlemeler için adım adım ilerlendiğini kaydeden Berova, yasanın gerektirdiği şekilde başkan ve kurul üyelerinin atanmış olmasının önemli bir adım olduğunu kaydetti.