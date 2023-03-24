Berova: Maaş kesintileriyle ilgili sendikalarla uzlaşıldı

BRT’de yayınlanan bir programa katılan UBP Milletvekili Özdemir Berova, maaş kesintileriyle ilgili sendikalarla uzlaşıldığını açıkladı.

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24/03/2023

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Berova: Maaş kesintileriyle ilgili sendikalarla uzlaşıldı

BRT’de yayınlanan bir programa katılan UBP Milletvekili Özdemir Berova, maaş kesintileriyle ilgili sendikalarla uzlaşıldığını açıkladı.

Özdemir Berova yaptığı açıklamada detay vermezken pazartesi günü Meclis’te sendikalarla bir toplantı yapacaklarını ve kamuoyuna açıklama yapılacağını ifade etti.

24/03/2023 19:01
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