Berova, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

Maliye Bakanı Berova, bu gece idrak edilecek olan Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Berova mesajında, tüm İslam Âleminin kandilini kutladı.

Berova’nın mesajı şöyle:

“Miraç, bir yükseliştir. Mübarek gecelerimizden bir olan bu geceyi fırsat bilip, hayır ve bereketin kapılarını aralamak, dualarımızı, iyiliklerimizi artırmak, sevgi ve hoşgörüyü pekiştirmek, toplumsal bağlarımızın daha da güçlenmesine; kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekişmesine vesile olması temennisiyle; halkımızın ve tüm İslam âleminin mübarek Miraç Kandili’ni en içten duygularımla kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle, ‘Asrın Felaketi 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde, depremde hayatını kaybeden deprem şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm ailelerimize başsağlığı ve sabır diliyorum.”