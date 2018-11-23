Berova: Öğretmenler özel bir görev üstleniyor

Ulusal Birlik Partisi(UBP)Girne Milletvekili Özdemir Berova, öğretmenlerin KKTC’nin gelişim ve gelecekle ilgili hedeflerine ulaşmasında çok özel görevler üstlendiğini belirtti.

Özdemir Berova 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak çocuklarımızı ve gençlerimizi sevgiyle, fedakarlıkla geleceğe hazırlayan öğretmenlerin çok özel ve kutsal bir mesleği yerine getirmekte olduklarını vurgulamak isterim” dedi.

Berova, öğretmenlerin genç nesillerin çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, milli kültür ve tarihimize bağlı, evrensel değerlerle donatılmış, birlik ve beraberliğimize, insanlar arasındaki sevgi, saygı, dostluk ve kardeşliklerine ters düşen her türlü unsurla mücadele edecek güçte ve kabiliyette yetiştireceğine inandığını söyledi.