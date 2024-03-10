Berova: Ramazan ayı, rahmet ve bereket ayıdır

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Berova yayımladığı mesajda şöyle dedi:

“Ramazan ayı, rahmet ve bereket ayıdır. Yardımlaşmanın, sevgi ve saygının, hoşgörünün, birlik ve beraberlik duygularının yüceldiği çok kıymetli zaman dilimidir.

Bu ayda, tüm küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakarak, toplum olarak dayanışma ve yardımlaşma, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da çok güçlendirerek, ihtiyaç sahibi insanlarımıza yardım elini uzatacağımıza can-ı gönülden inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının ülkemize, İslam Âlemi’ne ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”