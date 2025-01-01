Berova, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
01/01/2025

Berova, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, yarın gece idrak edilecek Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

 

Regaip Kandili’nin, İslam aleminde Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan "Üç Ayların" müjdecisi olduğunu belirten Maliye Bakanı Berova, bu aylarda sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının doruğa ulaştığını vurguladı. 

 

Berova, mesajında şu ifadeleri kullandı:

 

“Birliğe, beraberliğe, hoşgörüye ve dayanışmaya daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu mübarek günlerde, manevi havayı fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri ve kırgınlıkları kaldırmalı ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. 

 

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve halkımızın ‘Üç Ayları’nı ve Regaip Kandili’ni kutlar barış ve huzur içinde olmalarını dilerim.”

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Berova, Regaip Kandili
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.