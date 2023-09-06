Maliye Bakanı Özdemir Berova, Metin Atan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) heyetini kabul etti.

Berova kabulde yaptığı konuşmada, sendikal yaşamın ülke demokrasisi adına “olmazsa olmazlardan” olduğunu belirtti.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Berova “Sendikalar ve sendikalı yaşam ülkemiz demokrasisi adına olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir. Bunu da içselleştirmiş kişiliğe sahibim. Zaman zaman fikir ayrılıklarına düşsek dahi, kamu yararı adına attığımız adımlarda, sendikalarımızın verdiği mesajlardan da faydalanıyoruz” dedi.

Kamu-Sen’in önemli ve kamuda yetkili olan sendikalardan biri olduğuna işaret eden Berova, sendika heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, diyalog yoluyla sorunların çözüleceğine inanç belirtti.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da konuşmasında, Maliye Bakanı Berova’ya görevinde başarı diledi ve "Ülkeyi ve çalışma hayatını yakından tanıyan, komitelerde çeşitli alanlarda görev almış, daha önceki yıllarda da Bakanlık yapmış Sayın Berova’nın, halkın beklenti ve sorunlarını diyalogla çözüme kavuşturacağına inancımız ve desteğimiz tamdır” dedi.

Ekonomik ve mali konuların yanı sıra, vergi dilimlerinde düzenlemeler ve bekleyen terfileri de gündemine alan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, ekonomik krizin devam ettiği bir dönemde sorunların her geçen gün arttığını, çözümleri içinse tüm paydaşların üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizdi.