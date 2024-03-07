Berova: “Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasa Tasarısı tamamlanma aşamasında”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ile Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği yetkileri ile görüştü.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, bakanlıkta gerçekleşen toplantı sonunda konuşan Maliye Bakanı Özdemir Berova, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasa Tasarısı çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi.

Berova, söz konusu yasa tasarısı ile ilgili KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ve Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği yetkileri ile bugün son bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Toplantıda, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Raif Çukurovalı ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği Başkanı Sermet Benli ve Yönetim Kurulu Üyeleri yer alırken ayrıca Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Gürsel Gürbüz ile Maliye Bakanı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay da hazır bulundu.

Günün koşullarına göre ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği yasaları da dikkate alınarak hazırlanan değiştirilmiş şekliyle 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası, 31 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girmiş, ancak gelinen aşamada, yürürlüğe konulan yasanın uygulamaya başlaması ile yaşanan sıkıntılar ve söz konusu yasada düzeltilmesi elzem olarak görülen hususlar tespit edildiğinden, bu bağlamda yeni yasa tasarısı çalışmalarına başlanmıştı.