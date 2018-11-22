Berova: Tarihi filmlerde kullanılacak araçlarla toplu taşıma yapılıyor

UBP Milletvekili Özdemir Berova, yatırımlar nedeniyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın çok önemli olduğunu dile getirerek, konuşmasına ehliyetlerde yapılması planlanan değişikliklerin neden yapılamadığını sorarak başladı.

Ehliyet verme işlemlerinin 3 müfettişle, yetersiz personelle yürütüldüğünü ve münhallerin bir türlü tamamlanamadığını anlatan Berova, 2 bütçe arasında herhangi bir adım atılmadığını söyledi.

KTHY binasının Araç Kayıt’a geçmesiyle sürüş sınavlarının da Şehit Ertuğrul İlkokulu’nun önünde yapıldığını duyduğunu kaydeden Berova, “Bu, dünyanın en geri kalan ülkesinde bile olamaz” diyerek varsa bu uygulamanın derhal sona erdirilmesini istedi.

Berova, Girne de araç devir işlemi yapılmadığını ve oradaki memurların hangi bakanlığa bağlı olduğunun da belirlenemediğini duyduğunu söyleyerek, Girne bölgesinde bir türlü tamamlanamayan yolları da eleştirdi.

Tarihi filmlerde kullanılacak araçlarla toplu taşıma yapılmasını da eleştiren Berova, hâlâ niye üniversitelere taşıma izni verilmediğini de sordu.

Berova, Trafik Komisyonu’nun seri kararlar üretmesi için kurulduğunu ancak çok da amacına ulaşamadığını ileri sürerek eleştirilerini sıraladı.