Berova: UBP için çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Genel Sekreterlik seçimi sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı. Berova, UBP için çalışmaya hep birlikte devam edeceklerini vurguladı. Berova, büyük bir olgunluk ve dayanışma içerisinde geçen süreçte desteğini esirgemeyen tüm partililere teşekkür etti. UBP Genel Sekreterlik seçimine katılan 114 Parti Meclisi üyesinden 65’inin oyunu alan Oğuzhan Hasipoğlu Genel Sekreter seçilmişti, UBP Milletvekili Özdemir Berova ise 49 oy almıştı.

Berova'nın açıklamasının tamamı şöyle:

Partimizin Genel Sekreterlik seçimi yapılmıştır. Büyük bir olgunluk ve dayanışma içerisinde geçen süreçte desteğini esirgemeyen tüm partililerimize teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte yeni Genel Sekreterimiz ve partililerimizle UBP için çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz.

Bu habere tepkiniz:



10/04/2021 15:43