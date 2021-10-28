Berova, UBP kurultayı hakkında bilgi verdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkan Vekili Özdemir Berova, BRT’de yayınlanan ‘Manşet+’ programında 30-31 Ekim’de gerçekleştirilecek UBP Kurultayı hakkında konuştu.

Özdemir Berova, Kurultayın 30 Ekim Cumartesi günü tüzük gereği 09:00'da başlaması gerektiğini belirterek, yeterli çoğunluğun sağlanması divanın oluşturulması işlemleri nedeniyle kurultayın açılış saatinin 10:00 gibi olacağını ifade etti. Berova kurultay açıldıktan sonra konuşmalar, faaliyet ve mali raporunun sunulması işlemleri nedeniyle oy verme işleminin 13:00 sıralarında başlayacağını söyledi.

Berova Cumartesi akşamı 21.00 sıralarında da sandıkların kapatılıp, muhafaza altına alınacağını açıkladı.

Berova, Pazar günü saat 09.00 sıralarında sandıkların açılarak oy işleminin devam edeceğini akşam 19.00 sıralarında oy verme işlemlerinin tamamlanacağını dile getirdi. Berova oy sayım işlemlerinin tahmini en geç 21.00-21.30 sıralarında sonuçlanmasının beklendiğini kaydetti.

Berova kurultayda 20 terminal ve 40 kabin olacağını, üyelere genel başkanlık ve parti meclisi oy pusulaları verileceğini ifade etti.

Tüm ilçelerden gelen üyelerin cumartesi pazar günü oy kullanabileceğini anlatan Berova, seçim ikinci tura kalırsa parti meclisi için oy sayımının yapılmayacağını kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



28/10/2021 10:25