Berova: UBP’ye ayar vermek kimsenin haddine düşmemiştir

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29/04/2021

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Berova: UBP’ye ayar vermek kimsenin haddine düşmemiştir

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan milletvekilinin UBP’ye “ayar vermeye” çalıştığını söyleyerek, “UBP’ye ayar vermek kimsenin haddine düşmemiştir.” dedi. 
UBP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci ve öncesinde tezlerini net olarak ortaya koyduğunu dile getiren Berova, Tatar’ın görüşlerinin halktan onay aldığını ve halkın iradesiyle cumhurbaşkanı seçildiğini söyledi. 
UBP’nin fikirlerini net ortaya koyduğunu, koymaya devam edeceğini söyleyen Berova, “UBP’ye kimse laf uzatamaz” diye konuştu. 

29/04/2021 14:46
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TAGS: Özdemir Berova
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