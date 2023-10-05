Berova: Ülkemize yakıştıramadığım bir durum

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05/10/2023

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Berova: Ülkemize yakıştıramadığım bir durum

Maliye Bakanı ve Doktor Özdemir Berova, ülkede infial yaratan “Reçete vurgunu” soruşturması değerlendirdi “Ülkemize yakıştıramadığım bir durum” dedi. 

Haber Kıbrıs’tan Selda İçer’in sorularını yanıtlayan Berova, “Reçete vurgunu” soruşturması kapsamında yaşananların bir hekim olarak kendisini çok üzdüğünü ifade etti şöyle devam etti;

“Hiç ülkemize yakıştıramadığım bir durum bu. Ama günün sonunda baktığımızda her şey şu anda iddia düzeyindedir. İlaçlar da orada burada bulunuyor, gerçekten çok üzücü.”

 

05/10/2023 13:55
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TAGS: Berova: Ülkemize yakıştıramadığım bir durum
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