Berova ve Candan AKPA Başkanı  Kox ile görüştü

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26/06/2022

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Berova ve Candan AKPA Başkanı  Kox ile görüştü

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenterler  Asamblesi (AKPA) heyeti üyeleri UBP Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekili Armağan Candan, AKPA  Başkanı Tiny Kox ile görüştü.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AKPA Genel Kurul toplantısı için Strasbourg’ta bulunan Cumhuriyet Meclisi heyeti çeşitli temaslar ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Başta Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı olmak üzere bir çok konunun ele alındığı toplantılara katılan Cumhuriyet Meclisi heyeti, ayrıca İrlanda Dışişleri Bakanı, Yunanistan Cumhurbaşkanı ve Hollanda Kralı’nın AKPA Genel Kurul hitaplarını da takip etti.

AKPA Başkanı Tiny Kox ile yapılan görüşmede Kıbrıs ile ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunan milletvekilleri Berova ve Candan, Başkan Kox ile önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türk heyetinin AKPA çalışmaları bağlamında yapılabileceklere dair değerlendirmelerde bulundu.

Genel Kurul çalışmaları sırasında ve AKPA Başkanı ile yapılan görüşmede Cumhuriyet Meclisi heyetine Strasbourg Temsilcisi Ayda Soylu eşlik etti. Heyet AKPA Genel Kurul çalışmalarını tamamlayarak yurda döndü

26/06/2022 15:22
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TAGS: Berova ve Candan AKPA Başkanı  Kox ile görüştü
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