Berova ve Candan, AKPA toplantısına katılacak

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13/03/2022

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Berova ve Candan, AKPA toplantısına katılacak

Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen UBP Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekili Armağan Candan, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılmak üzere Fransa’nın Strazburg kentine gidiyor. 

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’daki durumu değerlendirmek üzere acil olarak toplanan AKPA Olağanüstü Genel Kurulu, 14-15 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy de video konferans yöntemiyle toplantıya katılıp Genel Kurul’a hitap edecek.

Berova ve Candan ayrıca 16 Mart Çarşamba günü, AKPA Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi’nin gündeminde bulunan Kapalı Maraş’taki gelişmelere ilişkin raporun ele alınacağı komite toplantısına katılacak.

Heyet temaslarını tamamlamasının ardından, 17 Mart Perşembe günü ülkeye dönecek.

 

13/03/2022 14:21
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TAGS: Berova ve Candan, AKPA toplantısına katılacak
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