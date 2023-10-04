Berova: Vergi affının süresini 10 gün daha uzattık

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2023 yılı bütçesinde ödenek eksikliğinden dolayı ek bütçe hazırlandığını ve Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edildiğini açıkladı.

Haber Kıbrıs’tan Selda İçer’in sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2024 yılı bütçe yasa tasarısının hazırlık çalışmalarının devam ettiğini ve 31 Ekim tarihine kadar bütçenin Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Cumhuriyet Meclisi’ne sunulması gerektiğini anımsattı.

En büyük pay sağlığa…

2023 bütçesinin 35 milyar 860 milyon olarak Cumhuriyet Meclisi’nden geçtiğini ve tadil ödeneklerle bu rakamın 37 milyar 955 milyon TL çıktığını anımsatan Berova, yapılan ek bütçeyle birlikte 2023 bütçesinin 42 milyar 405 milyon 732 bin TL olacağını açıkladı.

Berova, 2023 bütçesine 4 milyarlık bir ek bütçe yapıldığını ve kaynakların nerelere aktarılacağını da şöyle açıkladı: “Sağlık alanında tıbbi malzeme alımı için 132 milyon TL; ilaç alımı için 400 milyon TL.”

2024 yılının ilk aylarında devletin tüm istimlak ücretlerini kapatmayı hedef koyduklarını ve bunun için ek bütçeye 200 milyon liralık bir ödenek koyduklarını kaydeden Berova, bütçede oluşan mahalli giderlerinin %9.25’inin belediyelere aktarıldığını da anımsatarak ek bütçe ile 368 milyon 150 bin liranın da belediyelere aktarılacağını söyledi.

Berova, öğrencilerin okullara taşınması için de yolcu taşıma ücreti olarak ek bütçeye 101 milyon TL konulduğunu; okul yapım ve bakım projesi için de 200 milyon lira ayrıldığını ifade etti.

Çiftçi ve hayvancıya devlet tarafından verilen desteğin, 2023 yılındaki 455 milyonun, 100 milyon daha artırarak 555 milyona çıkardıklarını anlatan Berova, sağlık konusunda özellikle pozitif ayrımcılık yaptıklarını ve artık ilaç eksikliğinin ortadan kalkacağına inandığını söyledi.

“Vergi affının süresini 10 gün daha uzattık”

Özdemir Berova, 41/2019 yasası çıktıktan sonra pratikte yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için bir yasa tasarısı hazırladıklarını söyledi.

Berova, “41/2019 sayılı yasada yapacağımız değişiklikleri meclise sunduk. Ek bütçe görüşmelerinin ardından 2024 bütçesi görüşülmeden önce de bu değişiklik de mecliste geçirilecektir.” dedi.

Pratikte yaşanan sorunun ne olduğunun sorusu üzerine de Berova, bunun herhangi bir ödenek kalemine, yedek ödenek kaleminden %2,5 oranından fazla bir para aktarılamadığını, yedek ödenek kaleminde kaynak olmasına rağmen ödeneklere aktarma olamadığı için sıkıntı yaşandığını söyledi.

Berova, yapılan değişiklikle yedek ödenekten aktarma oranını %5 olarak düzenlediklerini kaydetti.

Vergi toplanmasının devletin gelirleri için büyük önem arz ettiğini ve çıkarılan vergi affının son 3 gününde yaklaşık 14 milyon liraya yakın vergi toplandığını açıklayan Berova, bunun da kendilerine vergi affının yeterince duyurulmadığını gösterdiğini ve vergi affının süresini 10 gün daha uzattıklarını, hafta sonu dahil önümüzdeki cuma gününe kadar vergi dairelerinin çalışacağını açıkladı.

Özdemir Berova, çıkarılan deprem yasası kapsamında 380 milyonluk bir kaynak oluşturulduğunu anımsatarak, başbakanlıkta oluşturulan deprem komitesine gelen her bloke talebini aynı gün içerisinde cevapladıklarını ve yaklaşık 55 milyon liralık bir bloke talebinin hepsinin onaylandığını söyledi.

Bu fondan sadece okulların tadilatı için değil, sivil savunmanın güçlendirilmesi, hastanelerde oluşan hasarların giderilmesiyle de ilgili kullanılacağını anımsatarak, kendileri için önemli olanın komitenin aldığı öncelik kararları olduğunu vurguladı.