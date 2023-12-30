Berova yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı

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30/12/2023

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Berova yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı

Maliye Bakanı Özdemir Berova 2024 yılının can kayıplarından uzak, daha refah, ekonomik kaygılardan uzak, sağlıklı, güzel bir yıl olmasını diledi.

Berova yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında kutlamalar çerçevesinde trafikte olacak vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

2023 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, halkın moral ve motivasyonunun yüksek olmasını temenni eden Berova, vatandaşları yeni yıl kutlamaları çerçevesinde, özellikle trafikte dikkatli olmaya davet etti.

Berova, mesajında şunları kaydetti:

“Şüphesiz ki 2023 yılı başlarında Anavatan Türkiye'mizde meydana gelen ve asrın felaketi olarak akıllarımıza kazınan depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızın acısı ve anıları hep aklımızda ve yüreğimizde olacak.

Yakın coğrafyamızda Türkiye’mizin terörle verdiği mücadelede şehit düşen Mehmetçiklerimizin yaslı ailelerine bir kez daha sabır diliyorum.

2024 yılının can kayıplarından uzak, ekonomik alanda daha refah, sürdürülebilir kalkınma planlarıyla ülkemizin ve ülke insanlarımız için ekonomik kaygılardan uzak, sağlıklı, güzel bir yıl olmasını diliyorum.”

 

30/12/2023 14:30
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TAGS: Berova
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