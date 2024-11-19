Berova’dan çarpıcı 2025 uyarısı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, BRT Canlı Yayınında 2025 Bütçesini değerlendirdi, Çilem Dağıstanlı’nın sorularını yanıtladı

Berova, “ 2024 Yılında, 6 Milyar 780 Milyon Tl açık öngörümüz vardı. 1 Milyar 200 Milyon Tl borcumuz var. İhtiyaç olursa ay sonu borçlanma ile devam edeceğiz. Ancak mali disiplin ve yoğun çalışmayla, 6 milyar TL’lik açığı yıl sonuna kadar, borçlanma seviyemize indirmeyi hedefliyoruz” dedi

Berova, “ 2025 bütçe disiplini içinde özellikle ödenek kalemlerinde çok katı bir tutum izleyeceğiz, ödeneklerin aşılmasına asla izin vermeyeceğiz” diye ekledi

Tasarruf tedbirlerini de açıklayan Berova, “ İlk etapta bütçede ödeneklerden yüzde 10 geri çekmeyi planlıyoruz” dedi

Berova, soru üzerine 13. Maaşlarla ilgili bürokratlarının çalıştığını, 2-3 gün içerisinde ödenecek tarihin sosyal medya aracılığı ile duyurulacağını söyledi.