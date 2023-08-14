Berova'dan Ergüçlü için taziye mesajı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, duayen gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık basın bürosuna göre Maliye Bakanı Özdemir Berova mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin önemli kanaat önderi, duayen gazeteci ve yazarlarından Süleyman Ergüçlü’nün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.

Ülkesine ve halkına karşı sorumluluk bilinciyle, etik değerler ışığında gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden; bilgi, birikimi ve tecrübesiyle çok değerli gazeteciler yetiştiren Süleyman Ergüçlü, ülkemiz için büyük bir değerdi. Kıbrıs Türk basınına emeklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Bizler için çok değerli olan, Süleyman Ergüçlü’nün başta eşi olmak üzere evlatlarına, ailesine tüm sevenlerine taziyelerimizi iletirim.”