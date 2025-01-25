Berova’dan kandil mesajı…

Maliye Bakanı Özdemir Berova, yarın gece idrak edilecek Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayarak, tüm İslam Âleminin kandilini kutladı.

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25/01/2025

Berova’dan kandil mesajı…

Maliye Bakanı Özdemir Berova, yarın gece idrak edilecek Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayarak, tüm İslam Âleminin kandilini kutladı.

 Berova mesajında şunları kaydetti:

 “Miraç, bir yükseliştir. İdrak edeceğimiz gece, ilahi lütufla dolu müstesna bir zaman dilimidir. Manevi duygularımızın yoğunlaştığı mübarek gecelerimizden biri olan bu geceyi fırsat bilmeli, hoşgörülü olmalı, doğruya, güzele, iyiye, uzanabileceğimiz herkese, elimizi ve gönlümü açmalıyız.

 Mübarek üç aylar içerisinde yer alan ve içinde birçok ilahi feyz ve bereketi barındıran mübarek Miraç Kandili’nin, toplumsal bağlarımızın daha da güçlenmesine, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekişmesine vesile olması temennisiyle; halkımızın ve tüm İslam âleminin mübarek Miraç Kandili’ni en içten duygularımla kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

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TAGS: haber, kıbrıs, berova
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