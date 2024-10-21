Berova​: Ekonomik protokoller 3 yıla çıkarılacak

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Muazzez Gazihan ile "Haber ve Ötesi" programında ekonomik protokoller ve maliye politikaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Berova, "Mümkün olduğunca planlı ve programlı yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Berova, şu an uygulanan 1 yıllık ekonomik protokollerin bazı zorluklar yarattığını ifade ederek, bu süreçlerin yeniden düzenleneceğini açıkladı: "1 yıllık ekonomik birlik protokolleri, ağustos ayında yürürlüğe girer ve bir sonraki yılın ağustos ayına kadar devam eder. Bu, bazı sorunlar doğurabiliyor. Bu nedenle protokollerin 3 yıllık süreçlere çıkarılması ve mali yıla uygun hale getirilmesi için bir çalışma başlatıldı."