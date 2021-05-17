Bertan Zaroğlu: Şahsımın YDP ile hiçbir alakası kalmadı

Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada YDP'den istafasını ertelediğini ancak parti ile şahsının hiçbir alakası kalmadığını söyledi.

Bertan Zaroğlu'nun açıklamasınından satır başları şöyle:

Partiden İstifamı erteledim. Ad-Hoc Komitede yaşanacak sıkıntı nedeniyle arkadaşlar rica etti ben de onları bu nedenle kırmadım.

Halkın bu kadar sorunla boğuştuğu dönemde böyle bir kısır döngü içerisinde seçimle boğuşmaması için Arıklı, Ataoğlu ve diğer arkadaşları kırmayarak istifamı durduruyorum.

Ancak şahsımın YDP ile hiçbir alakası kalmamıştır. Ad-Hoc komitenin kurulması ile birlikte bu ülkenin seçimle meşgul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.

Şahsımın birileri tarafından düşüncelerimi etkilemeye yönelik müdahale yapması haddine değildir. Hiçbir pazarlıkla alakam olmayacaktır.

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17/05/2021 14:30