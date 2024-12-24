Bertan Zaroğlu’ndan Akpınar’a sert yanıt!

Hükümet ortakları; YDP ve DP arasında yaşanan gerginlik karşılıklı açıklamalarla devam ediyor. YDP Merkez Yönetim Kurulu’nun Parti Meclisi’ni toplantıya çağırdığı açıklamasının ardından DP, YDP’ye ‘truva atı’ nitelemesini yaptı. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Sözcüsü Bertan Zaroğlu, DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar’a yönelik açıklamasında sert ifadelere yer verdi. Akpınar’a “Ahlaklı siyaset yapsın yapamayacaksa kantin işletsin!” diyen Zaroğlu, Akpınar’ın siyasi tecrübeden uzak bir açıklama yaptığını savundu.

“AKPINAR AHLAKLI SİYASET YAPSIN YAPAMAYACAKSA KANTİN İŞLETSİN"

Bertan Zaroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yeniden Doğuş Partisi MYK’sı hükümetin istikbali ile alakalı halka verdiği sözleri tutup tutmaması noktasında toplantı gerçekleştirdi ve Parti Meclisi’ni toplama kararı aldı. Hükümet verilen sözlerin ne kadarını yerine getirildi, ne kadarı yerine getirilmedi konuları tartışıldı. Elbette Siyasi partiler içerisinde zaman zaman sıkıntılar olabilir. Genel Sekreterimiz de icraatları değerlendirmek için gayet masumane bir açıklama yaptı. Demokrat Partiyi hedef alınmadı. Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar ise zehir zemberek şekilde YDP’yi hedef alarak, haddini aşarak çirkince iftiralarla ağır söylemlerde bulunmuştur. Haddini bilmelidir.! Akpınar Siyasi tecrübeden uzak bir açıklama gerçekleştirmiştir. YDP yönetimi ve iki vekili ile tek vücut şekilde hareket etmektedir. Bununla beraber, parti meclisi ve MYK toplanma kararı almıştır. Kamuoyu da yakından bilmektedir ki DP parti içinde problemler vardır, bu kamuoyu bilgisindedir, yoksa ‘yok’ desinler! bu bizi ilgilendiren bir durum da değil.! Masumane açıklamalara karşılık, YDP’nin hedef alınması, DP Sekreteri’nin siyasi tecrübeden uzak hareket etmesi oldukça yanlıştır. Akpınar’ın bugüne kadar meclis kürsüsünden halkın faydasına olabilecek, halk çıkarlarına söylemleri olmamıştır. Öncelik hedefi halkın refahını sağlayacak öneriler sunmak olmalıdır. Siyaseti bu şekilde sürdürecekse, bıraksın, kantin işletsin. Akpınarın Kendi işletmesinin akıbeti de ortada, siyasete Bu şekilde devam edecekse önerim kantin işletsin yada siyasete devam edecekse de onu ahlaklı siyaset yapmaya davet ediyorum”





