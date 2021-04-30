Beş ay önce yaptığı kazada uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi

5 ay önce yaptığı kazada kan ve idrar örneği alınan zanlının uyuşturucu etkisinde olduğu ortaya çıktı. Zanlının evinde yapılan aramada da uyuşturucu bulundu. Zanlı tutuksuz yargılanacak.

Lefkoşa'da beş ay önce 15 dakika ara ile 3 kazaya karışan zanlı zanlı Raef Basher Ali Elgaed’in kanında uyuşturucu ve yeşil reçeteyle alınabilen ilaçlara rastlandı. Zanlının evinde yapılan aramada ise 3 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan inanılan plastik öğütücünün bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 75’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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30/04/2021 14:25