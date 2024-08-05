Turizm verilerine göre ülkeye beş ayda KKTC vatandaşı olmayan 2.7 milyon giriş yapıldı. Beş ayda gelen yabancı yolcuların uyruklarında başı, 126 bine yakın yolcu ile Birleşik Krallık çekti

Ülkeye hava ve deniz limanlarından gelen TC uyruklular haricinde yabancılarda İran vatandaşları ilk sırada yer aldı. İranlıları Rus ziyaretçiler takip etti.

Otellerde konaklayan turist sayısı ise 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 47 arttı. Beş ayda turistik konaklama tesislerinde 475 bin 322 turist ağırlandı