BES Başkanı Yalınkaya: 24 Mart'a kadar eylemlerimizi askıya aldık

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, yetkililerin ilgili yasa tadilatının yapılması adına tarih belirterek söz vermesi üzerine yapacakları eylemi askıya aldıklarını belirterek, verilen sözün tutulmaması halinde 24 Mart’ta eylem kararını yürürlüğe koyacaklarını duyurdu.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, bugün duyurdukları ve yarın başlayacak olan eylemlerinin, hükümet yetkililerinin kendilerine ulaşarak, ilgili yasa tadilatının yapılması adına tarih belirterek söz vermesi üzerine ertelendiğini açıkladı.

Yalınkaya: “Başbakan Üstel ve İçişleri Bakanı Oğuz bize ulaştı”

Yazılı açıklama yapan Yalınkaya, bugün yapılan basın toplantısının ardından hükümet kanadının kendilerine ulaştığını ve sabah saatlerinden itibaren gerek Başbakan Ünal Üstel gerekse de İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’la görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yalınkaya, görüşmeler sonucunda hükümet kanadının sendikaya tarih vererek, Belediye Personel Değişiklik Yasası’ndaki sıkıntıların bir an önce giderilmesi ve 65/2007 Belediyeler Personel Yasası çerçevesinde hazırlanacak atama ve sınav tüzüğünün daha kapsamlı bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli yasa tadilatının 24 Mart 2025'e kadar Bakanlar Kurulu tarafından Meclis’e gönderilmesi konusunda uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

“Eylemi askıya aldık ancak…”

Yalınkaya, “Hükümetin bu olumlu denilebilecek adımına karşılık ise sendika olarak 24 Mart tarihine kadar eylemlerimizi askıya almış bulunmaktayız. Hükümet 24 Mart’a kadar verdiği sözü yerine getirmediği takdirde sendika olarak askıya aldığımız eylemi yürürlüğe koyacağımızın ve 25 Mart sabahı eylemlerimize en sert şekilde başlayacağımızın bilinmesini isteriz” dedi.