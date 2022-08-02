Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) 36’ıncı Genel Kurulunda BES başkanlığına dördüncü kez Mustafa Yalınkaya seçildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Spor Salonu’nda cumartesi günü yapılan BES 36’ıncı Genel Kurulu’nda Başkan Mustafa Yalınkaya bir kez daha başkanlığa seçildi.

Yalınkaya, kendisine güvenen ve dördüncü kez başkanlığı layık gören tüm üyelere teşekkür ederek, yeni dönemde de belediye emekçilerin haklarını korumak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

-Yönetim Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi

Genel Kurul’da belirlenen Yönetim Kurulu ve Denetleme ve Disiplin Kurulu organlarına seçilen isimler şöyle:

“Yönetim Kurulu: Mustafa Yalınkaya (Başkan), Mithat Arsu (Genel Sekreter), Ahmet Demiray (Mali Sekreter), Huriye Yulaç (Üye), Fatoş K. Katrancıoğlu (Üye), Ecevit Güneş İnançoğlu (Üye), Elif Numan (Üye), Evren Hüseyin Zabit (Üye), Ayhan Kalaycılar (Üye), Ulus Arpalıklı (Üye), Fatih Arslan (Üye) ve Ali Doymuş (Üye).

Denetleme Kurulu: Fatoş Anter (Başkan), Ecvet Orhon (Üye) ve Tokay Kastanbollu (Üye).

Disiplin Kurulu: Ayşıl Nilden (Başkan), Hüseyin Kaymaklılı (Üye) ve Toykan Özdamar (Üye).”

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02/08/2022 13:38