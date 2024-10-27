Beş çocuğun sağlık durumu iyi, bir çocuk stabil

Acil durum hastanesi yenidoğan servisinde yaşanan alkollü mama skandalının ardından, alkollü mama ile beslenen beş çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, bir çocuğun ise durumunun stabil olduğu öğrenildi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi tıp fakültesi yenidoğan uzmanlarından destek alınırken, yaşamını kaybeden çocukla ilgili de çok yönlü soruşturma başlatıldı.

İlk bulgulara göre ölüm nedeni alkollü mama olmayan çocukla ilgili nihai rapor otopsi sonuçlarının ardından ortaya çıkacak.

Ülkemizde görev yapan Türkmenistan asıllı bir ailenin 20 günlük bebeği yenidoğan merkezinde akciğer problemleri nedeniyle tedavi görmekteydi

Sağlık Bakanlığının altı çocuğun ailesini bakanliga çağırdı ve son durumla ilgili kapsamlı bilginin ailelere orada aktarılacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, kapsamlı bir araştırma ve ihmali olanların cezalandırılması yönünde irade ortaya koyduğu, soruşturma için hem uzmanlar hem de polisle iş birliği yapıldığı belirtildi