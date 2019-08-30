BES, El-Sen’e Destek Belirtti

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ın, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı’nı istifaya davet etmesini desteklediklerini ve KIB-TEK’in özerk bir yapıya kavuşturulmasını talep ettiklerini açıkladı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) dün gerçekleştirdiği eylemle, gelmiş geçmiş tüm hükümetler tarafından belirli kesimlere sağlanan ayrıcalıklara artık son verilmesi gerektiğinin gösterildiği kaydedildi.

“Anayasaya göre bu topraklarda her yurttaş eşittir ve eşit muamele görme hakkına sahiptir. Ancak ne yazık ki, geçmişten günümüze bu hak ayaklar altına alınmış, defalarca görmezden gelinmiş ve günümüze kadar devam eden süreçte ayrıcalıklı kesimler yaratmıştır”ifadelerini kullanan Yalınkaya, “KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı’nın asli görevini icra etmek yerine kendisinin yapmadığı veya yapamadığı bu asli görevi yerine getiren KIB-TEK çalışanları hakkında soruşturma başlatmasının tam anlamıyla siyasi iradeye biat etmenin karşılığı olduğunu” ileri sürdü.

“Başında bulunduğu kurumun geleceğini değil de kendisini o göreve atayan partinin çıkarlarını savunan bir kişinin bu ülkenin en stratejik kurumlarından birisi olan KIB-TEK’in başında işi yoktur!” ifadelerinin kullanan Yalınkaya, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ın, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı’nı istifaya davet etmesini desteklediklerini belirtti ve KIB-TEK’in özerk bir yapıya kavuşturulmasını talep etti.

Yalınkaya “Şu net olarak bilinmelidir ki, EL-SEN’in vereceği mücadelede sonuna kadar yanlarında olacağız ve tek bir çalışan hakkında dahi soruşturma açıldığı takdirde gerekli tüm mücadeleyi hiç çekinmeden ortaya koyacağız.” dedi.