Beş gezegen gökyüzünde Ay ile aynı hizada

Merkür, Jüpiter, Venüs, Uranüs, Mars ve Ay, dün akşam gökyüzünde bir yay çizerek hizalandı ve bir kısmı çıplak gözle görülebildi. Gezegen hizalanması Dünya'dan tespit etmesi en zor gezegenlerden biri olan Uranüs'ü de içermesi nedeniyle oldukça sıra dışı kabul ediliyor.

Birkaç gün boyunca çıplak gözle de takip edilebilecek bu olay gezegenlerin geçit töreni olarak tanımlanıyor.

Dün akşam Güneş’in batmasının ardından gökyüzünde görülebilen bu sıralama açık bir havada ve şehir ışıklarından uzakta daha net bir şekilde seçilebiliyor.

Geçen yaz Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn nadir rastlanan bir gezegen kavuşumunda bir araya gelmişti.

NASA'da görevli astronom Bill Cooke, bu gezegenlerin sıralandığını görmek için Dünya'nın herhangi bir yerinde gün batımından hemen sonra ufkun batısına bakmak gerektiğini dile getirdi.

İngiltere'deki Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nden astronom Jake Foster ise bu tarz hizalanmaların bizim Dünya’daki bakış açımıza özgü olduğunu, “Bu gezegenler şu an gerçekten de sıralanmış değil, Güneş Sistemi’ne dağılmış durumdalar. Ancak nadir de olsa bir arada görmemizi sağlayacak kadar gökyüzünde yakınlaşıyorlar” dedi.

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28/03/2023 09:51