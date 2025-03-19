BES, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını eleştirdi

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasını eleştirdi.

Yalınkaya, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı tutuklamalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, laik, modern bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu özelliklerini son 20 yılda büyük ölçüde kaybettiğini ve hukukun “gukuk” haline getirildiğini iddia etti.

Yalınkaya, “Hem Türkiye’de hem Kıbrıs’ın kuzeyindeki demokratik, laik ve hukukun üstünlüğüne inananlar birlikte hareket etmelidir. Bir araya gelmekten ve mücadeleyi büyütmekten başka şansımız yoktur.” dedi.