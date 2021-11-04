BES kamuda 3 örgütlü sendikanın eylemini selamladı

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04/11/2021

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BES kamuda 3 örgütlü sendikanın eylemini selamladı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, kamuda örgütlü 3 sendikanın yarın yapacağı eylemi selamladı.
Yalınkaya yaptığı yazılı açıklamada, sendikaların, gerek zamlara gerekse de “hükümetlerin kötü icraatlarına” karşı yarın yapacağı eylemi BES olarak selamladıklarını kaydetti.
“Önümüzdeki süreçte daha büyük eylemlerin habercisi olan bu adıma sonuna kadar desteğiz” diyen Yalınkaya, ileride yapılacak büyük eylemlerde yerlerini her zamanki gibi alacaklarını bildirdi. 
Yalınkaya, “Kurtulmak yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullandı.

04/11/2021 15:35
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TAGS: BES, Mustafa Yalınkaya,
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